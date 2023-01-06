بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي بمشاركة كريستيانو رونالدو

الجمعة 06/يناير/2023 - 04:04 م

يقدم موقع البوابة نيوز مشاهدة بث مباشر لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ويرغب نادي النصر في تحقيق فوز جديد من أجل مواصلة تصدره لجدول الترتيب، فيما يريد العالمي أن يقدم هدية لجماهيره بالفوز اليوم، بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ أيام في حفل شهـد عليه ملعب مرسول بارك.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الطائي بث مباشر في تــمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الخامسة بتـــوقيت العاصــمة المصرية القاهرة.

ويحتل نادي النصر المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن الســعودي للمحـــترفين، قبل مباراة اليوم ضد الطائي وتذاع بث مباشر وذلك برصــيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل مواجهتين فيما خسر مرة واحدة ذلك خلال 11 لقاء لعبهـــم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات، ولم يتعادل في أي مباراة خسر في سبع مواجهــات، وخــاض إحدى عشر مباراة حتى الآن.

تشكيل النصر السعودي في مباراة اليوم

ويلعب نادي النصر السعودي مباراة اليوم ضد الطائي وتذاع بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.

مشاهدة بث مباشر لمباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي