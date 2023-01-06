ضبط 2373 قضية تموينية بإجمالي 647 طنا خلال شهر بالجيزة

الجمعة 06/يناير/2023 - 12:41 م

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط ٢٣٧٣ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٦٤٧ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٣٦ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ١٣٨ طنًا و ٨٦٤٠ الف لتر عبارة عن زيوت طعام وارز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



تضمّن التقرير ضبط ٧٨٦ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي ٣٩ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط ٨ قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٢٦ طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها و ١٠١٧ بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمه.

كما تم ضبط ١٤٩٥ قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير ٤٠ قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وأرز وسمن وسجائر.