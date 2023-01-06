استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 يناير 2023

الجمعة 06/يناير/2023 - 09:26 ص

استقر سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد ارتفاعه أمس، بنحو 20 جنيها

وسجل عيار 24 بيع 1،966 جنيه شراء 2،011 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21، الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار قيمة 1.760 الف جنيه وسجل عيار 18 بيع 1,474 الف جنيه وشراء 1,509 الف جنيه، وسجل سعر عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,173 الف جنيه وسجلت الاونصة بيع 61,134 شراء 62,555 الف جنيه

وسجلت الأوقية تراجع طفيف بالبورصة العالمية، امس لتسجل 1831 دولارًا.

أظهرت بيانات محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي الصادرة أمس، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة، لكن التقرير أشار أيضًا إلى عزم الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ما قد يدفع الذهب للتراجع بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري.