اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 06/يناير/2023 - 08:29 ص

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر اقامته مساء اليوم الجمعة 6 يناير برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتضمنت الاجراءات الخاصة بحضور صلاة القداس 10 اشتراطات وهي، أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة في صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من شهر يناير الجاري.

ومن المقرر توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسملها من نفس المكان الذي قدمم له بياناته، ولن يسمح بدخول أي شخص بدون دعوة بما في ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات، كما يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التى ستوفرها الكنائس التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وتفتح أبواب الكاتدرائية في الساعة الخامسة مساء ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، ومن الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل دعوة الحضور المختومة، حيث سيبدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساء، ويرجي الحضور قبل الموعد بساعة على الأقل.

كما أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات التهنئة التى سوف يستقبلها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي يوم عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق غدًا السبت السابع من يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مهنئيه كالتالي: الآباء الأساقفة والكهنة والشعب من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا، فيما يتم استقبال المسئولين والشخصيات العامة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.