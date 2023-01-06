هل هي نهاية العالم.. دراسة تكشف ما سيحدث بحلول 2100

الجمعة 06/يناير/2023 - 08:20 ص

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.

وأجرت الدراسة التي نشرت منذ ساعات في مجلة "ساينس" تحليلا لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي بحسب "سكاي نيوز" عربية.

نتائج الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء. لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

أوضحت الدراسة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.

تتوقع الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.