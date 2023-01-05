أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مساء اليوم الخميس

الخميس 05/يناير/2023 - 09:46 م

ارتفعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس 5 يناير 2023، داخل المزارع ومحلات البيع بالتجزئة، نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والأعلاف، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من 46 جنيها وصل إلى 52 جنيها بالمزارع.

وبالنسبة لأسعار الدواجن للمستهلك، تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء من 58 جنيها إلى 60 جنيهًا.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 58 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو 62 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 75 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي عند 70 جنيها للكيلو.

أسعار الأوراك بلغ 55 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة وصل إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر البانيه بين 110 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 40 جنيها.

الشيش طاووق استقر عند 100 جنيه للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم، جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 80 جنيهًا للكرتونة بالمزارع لتصل إلى المستهلك بنحو 88 جنيها.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 79 جنيهًا للكرتونة بالمزرعة لتصل إلى المستهلك 85 جنيهًا.

أما البيض البلدي فسجّل 90 جنيهًا للطبق في المزرعة ليصل إلى الأسواق 98 جنيهًا.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 77 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 84 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 80 جنيها للكرتونة

ولتخفيف العبء عن المواطنين، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة 20% عن الأسواق.

وتطرح وزارة التموين الدواجن المجمدة إنتاج محلي بسعر 65 جنيهًا، واللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو، وبيض المائدة بسعر 68 جنيها للكرتونة 30 بيضة، وكرتونة البيض الأحمر مغلف بسعر 74 جنيها.