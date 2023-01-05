تعرف على أسعار الزيت والأرز واللحوم بمعارض "أهلا رمضان"

الخميس 05/يناير/2023 - 09:02 م

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان سلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين ،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ،حيث يتم بيع الأرز الأبيض بمعارض أهلا رمضان نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيها للكيلو، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها واللحمة البلدي 130 ‏جنيها وسعر كيلو السكر من 14.5 إلي 16 جنيها.

وتخطط وزارة التموين بقيادة الوزير الدكتور على المصيلحي إنشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظة بحد أدنى 5 ‏معارض وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، كما ستعمل معارض "اهلا رمضان" بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة إلى أعداد ركن بكل سلسلة ‏تجاريه تحت مسمى "أهلا رمضان".

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من مديري المديريات، حول أسعار بعض السلع في المعارض التي تم افتتاحها

‏ووجه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بنشر معارض" أهلا رمضان " بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 % إلى 30 % ، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.