الذهب يواصل الارتفاع فى نهاية تعاملات اليوم

الخميس 05/يناير/2023 - 07:33 م

شهدت أسعار الذهب ارتفاع جديد بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بمقدار 20 جنيها، ليواصل الذهب الارتفاع بإجمالى 35 جنيها على مداراليوم.

وسجلت الأوقية تراجع طفيف بالبورصة العالمية، بعد أن صعدت لأعلى مستوى لها في بداية جلسة تعاملات اليوم، لتسجل 1831 دولارًا.

أظهرت بيانات محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي الصادرة أمس، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة، لكن التقرير أشار أيضًا إلى عزم الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ما قد يدفع الذهب للتراجع بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري.

ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية

وسجل سعر جرام ذهب عيار 24 نحو 2000 جنيها.

ووصل سعر جرام ذهب عيار 21 نحو 1750 جنيها.

كما سجل سعر جرام ذهب عيار 18 نحو 1500 جنيها.

وبلغ سعر جنيه الذهب 14000 جنيه.

وسجلت سعر الأوقية نحو 1831 دولارا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1765 جنيهًا، وتسجل الأوقية مستوى 1850 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2017 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1513 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 14120 جنيهًا.

