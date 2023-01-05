تعرف على سعر الذهب مساء اليوم الخميس 5 يناير 2023

الخميس 05/يناير/2023 - 07:03 م

ارتفعت أسعار الذهب، بعد ارتفاع سعر الدولار أمس وطرح شهادات ادخار بعائد 25%، وذلك رغم هبوط في سعر الذهب العالمي، حيث يقترب سعر الذهب من مستويات 1830 التاريخية التي سجلها خلال ديسمبر المنصرم.

ومن خلال نشرة أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الموافق الخميس 5-1-2023، نستعرض سعر الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، لإتمام عمليات البيع أو الشراء في ظل عدم استقرار الأسعار، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم بحلول نهاية التعاملات، ارتفاعا بنحو 20 جنيها بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات منتصف التعاملات، ليصل إجمالي الزيادة في سعر الذهب لـ30 جنيها اليوم.

وسجل عيار 24 بيع 1،966 جنيه شراء 2،011 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21، الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار قيمة 1760 جنيها، وذلك بفارق 40 جنيها بين اسعار البيع والشراء، حيث سجل سعر البيع للصاغة 1720 جنيها.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب المتواصل اليوم في الوقت الذي سجل فيه سعر الذهب عالميا تراجع ملحوظ منذ أمس الأربعاء، بقيمة تقترب من 30 دولارا ويسجل سعر الأوقية نحو 1836 دولارا.