بقيمة 27.25 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم الخميس

الخميس 05/يناير/2023 - 04:38 م

سجل سعر الدولار ارتفاع جديد ليخترق حاجز الـ 27 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5 يناير 2023 في عددا من البنوك الحكومية والخاصة ويسجل 27.25 جنيها، ليواصل مرحلة الصعود بعد إصدار شهادات ادخار بعائد 25% .

و اصدار بنكي الأهلى ومصر أمس شهادات ادخار بعائد 25% يصرف سنويا و22.5% يصرف شهريا هو أعلى عائد في مصر في تاريخ القطاع المصرفي .

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 27.20 جنيها للشراء ونحو 27.25 جنيها للبيع.

كما سجل في البنك المركزي نحو 27.01 جنيها للشراء ونحو 27.11 جنيها للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي سجل نحو 27.16جنيها للشراء ونحو 27.20 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتي بيريوس نحو 27.05 جنيها للشراء ونحو 27.10 جنيها للبيع.

وبلغ في البنك التجاري الدولي نحو 27 جنيها للشراء و27.10 جنيها للبيع

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 27.15 جنيها ونحو 27.25 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الدولار في كريدي أجري كول نحو 27 جنيها للشراء و27.10 جنيها للبيع

وفي قطر الوطني سجل نحو 27 جنيها للشراء و27.10 جنيها للبيع

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 27 جنيها للشراء ونحو 27.1 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 26.95 جنيها للشراء ونحو 27 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 26.85 جنيها للشراء ونحو 26.95 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر سجل 26.85 جنيها للشراء ونحو 26.9 جنيها للبيع.