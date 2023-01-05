وزير الرياضة يلتقي مجموعة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي

الخميس 05/يناير/2023 - 03:10 م

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مجموعة من الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، والذين شاركوا فى مسابقة "مركز المبدعين"، الذى نفذته الوزارة بالتعاون مع منصة "تيك توك".

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى آراء الشباب المشاركين فى اللقاء حيث أوجه الاستفادة من مسابقة "مركز المبدعين" كون هؤلاء الشباب يمتلكون حسابات رسمية موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي يسعون من خلالها تقديم محتوى هادف لرفع وعي الشباب في الموضوعات المختلفة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بدمج الشباب المؤثرين في مختلف الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، والوصول لأكبر عدد من الشباب على مستوى الجمهورية من خلال عرض مجهودات الوزارة ودورها فى التوعية من خلال هؤلاء الشباب.

أعرب الوزير عن تمنياته للشباب المشاركين فى مركز المبدعين بخالص التوفيق، والتدريب على الوجه الأمثل سعياً ليتسنى لهم تقديم المحتوى الهادف توعيةً للنشء والشباب من خلال متابعينهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وقعت اتفاقية شراكة مع منصة "تيك توك" لإطلاق برنامج TikTok Creator Hub ، بهدف مساعدة الشباب على بناء المهارات والمعارف الصحيحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الوعي بالقضايا التي تهم المجتمع، وطرح أفكار وابتكار حلول للقضايا التي تهم الشأن العام.

وتم إطلاق مسابقة مركز المبدعين من خلال منصة "التيك توك" حيث تم استقبال عدد كبير من المشاركين، وتم تصفيتهم إلى ٤٠ مشاركاً، وقامت الوزارة بتنظيم ورشة عمل لمساعدة الشباب على بناء المهارات، وطرق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضايا التي تهم المجتمع، بحضور مسئولي المنصة، وعدد من المؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيم حفل ختامي في شهر نوفمبر الماضي للإعلان عن خمسة فائزين قاموا بتقديم أفكار وحلول مبتكرة بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ.