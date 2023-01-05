وزير التموين يفتتح اليوم معرض «أهلًا رمضان» في شبرا الخيمة

الخميس 05/يناير/2023 - 07:01 ص

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة في شبرا الخيمة برفقة محافظ القاهرة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات، ‏وأشارت إلى إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التموين ‏المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وأشار إلى أن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 ٪؜ إلى 30 ٪؜.