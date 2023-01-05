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الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

" وكيل تعليم الجيزة" يتفقد اليوم مدارس الهرم استعدادًا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم- صورة أرشيفية
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يواصل أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة جولاته الميدانية بالمدارس التابعة لإدارة الهرم اليوم الخميس، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول من حيث إعداد اللجان المقرر إقامة الامتحانات بها والتي تبدأ الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير.
 

امتحانات الفصل الدراسي الأول
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2022.


جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة 
-لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي ضمن الفصل الدراسي الأول 2023 تعقد في الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.
-الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.
-مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.
-الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.
 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على مديري عموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات.

جداول المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة 
- الصف الرابع الابتدائي (صباحي – مسائي)
- الصف الخامس الابتدائي (صباحي – مسائي)
- الصف السادس الابتدائي (صباحي – مسائي).

جداول المرحلة الإعدادية 
- الصف الأول الإعدادي (صباحي – مسائي)
- الصف الثانى الإعدادي (صباحي – مسائي)
-الصف الثالث الإعدادي (صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

وكيل وزارة التربية والتعليم إدارة الهرم مدارس الهرم أشرف سلومة