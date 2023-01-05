الطائر "بن بطوطة"| موسوعة جينيس تسجل أطول رحلة لطائر دون توقف

الخميس 05/يناير/2023 - 04:10 ص

في ظاهرة غريبة من نوعها قام طائر بالاستمرار في الطيران لمسافات بعيدة لم تسجل لطائر من قبل، وأعلنت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية أنها سجلت أطول رحلة طيران من دون توقف لطائر على الإطلاق، حسبما ذكرت العربية «سكاي نيوز».

وكان الطائر وهو من نوع "غودويت"، المعروف بمنقاره الطويل، قطع مسافة 8495 ميلا (نحو 13500 كيلومترا) من دون أن يتوقف، عندما حلق من ولاية ألاسكا الأمريكية إلى جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.

وغادر الطائر، الذي ثبتت به شريحة إلكترونية لتتبع سيره، ألاسكا في 11 أكتوبر 2022 ثم هبط في تسمانيا بعد 11 يوما، في رحلة لم يحصل خلالها على وجبة طعام أو قسط من الراحة.

ونجح الطائر في كسر رقم قياسي سابق كان مسجلا لـ"غودويت" آخر، حيث طار لمسافة أبعد بمقدار 217 ميلا (حوالي 350 كيلومترا).