بعد طرح شهادات الادخار الجديدة.. ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/يناير/2023 - 07:22 م

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر مساء اليوم الأربعاء 4-1-2023، بنحو 65 جنيها، بعد تحريك سعر الصرف مرة أخرى، وارتفاع سعر الدولار وبقية العملات أمام الجنيه المصري.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 1660 جنيها إلى مستوى 1725 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر، مع تحرك الجنيه أمام الدولار بالانخفاض وارتفاع سعر الذهب عالميا.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر 1725 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 1971 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر 1807 جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1479 جنيهًا.

سجلت الأونصة عالميا 1859 دولارًا بزيادة 20 دولار اليوم، أو 61 ألف و311 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب 13.800 جنيهًا بزيادة بنحو 520 جنيها.

وشهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 24.73 جنيه للشراء، و24.81 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء نحو 25.95 جنيه للشراء، و26 جنيها للبيع وذلك تزامنا مع طرح شهادات إدخار بعائد 25%.