رونالدو محروم من اللعب مع النصر السعودي مباراتين

الأربعاء 04/يناير/2023 - 07:16 م

يسعى ملايين المشجعين حول العالم لمتابعة مباريات نادي النصر السعودي، بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي.

ويلعب فريق النصر أول مباراة له بعد انتقال رونالدو، مع فريق الطائي، غدا الخميس، على ملعب استاد مرسول بارك بالرياض، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، في إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن" 2023.

ولن يلعب كريستيانو رونالدو في المباراة بسبب إيقافه بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمباراتين إثر السلوك السئ الذي قام به اللاعب في إبريل الماضي خلال أحد المباريات.

واتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي قرارًا بإيقاف صارونخ ماديرا في 23 نوفمبر الماضي، بسبب تحطيمه هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون في واقعة شهيرة يوم 9 أبريلالماضي، عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام الفريق الأزرق بهدف نظيف.

ووصل رونالدو، مساء أول أمس، على متن طائرة أقلته من إسبانيا إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا للانتقال إلى نادي النصر الذي أقام للاعب حفل تقديم ضخم حضره أكثر من 30 ألف مشجع لمدة ساعتين بملعب "مرسول بارك".

ووقع النجم البرتغالي عقدا يمتد لموسمين ونصف مع النصر السعودي، حيث ينتهي في صيف 2025، وسيتقاضى أكبر راتب للاعب كرة قدم في التاريخ، حيث كشفت تقارير صحفية، أن رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.