الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:13 م

أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن الرئيس بشار الأسد استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقالت الوكالة إن الأسد استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد وصل اليوم الأربعاء، إلى الإمارات.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

