عقب طرح شهادات بعائد مرتفع.. الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا بنهاية تعاملات اليوم

الأربعاء 04/يناير/2023 - 04:51 م

صعد سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة في مصر، بقيمة 1.80 قرشا ليكسر حاجز الـ 26.5 جنيه، مُسجلًا أعلى مستوى له في التاريخ، مع إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات سنوية بعائد 25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 26.51 جنيه للبيع، 26.55 جنيه للشراء.

بنك المشرق

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 26.50 جنيه للبيع، 26.60 جنيه للشراء.

بنك SAIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 26.40 جنيه للبيع، 26.50 جنيه للشراء.

مصرف أبو ظبي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي نحو 26 جنيه للبيع، و25.95 جنيه للشراء.

بنك CIB

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم في بنك التجاري الدولي CIB، ليسجل 25.31 جنيه للشراء 25.41 جنيه للبيع.



وأعلن البنك المركزي، ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 بزيادة 468 مليون دولار.

كان رصيد الاحتياطي النقدي، قد ارتفع بنهاية سبتمبر 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار، وسبق ذلك بتحديد بنهاية شهر نهاية أغسطس، ليسجل 33.14 مليار دولار أمريكي، وصرح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في وقت سابق، بأن المركزي يسعى لمضاعفة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال 4 سنوات.