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الأربعاء 04 يناير 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

رئيس بنك مصر: شهادات الـ 25% متاحة لفترة محدودة ولا نية لتمديدها

محمد الأتربي  رئيس
محمد الأتربي  رئيس مجلس إدارة بنك مصر
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قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن مصادر الإقبال على شهادات الـ 25% التي طرحها البنك اليوم الأربعاء، ستكون متنوعة إما عبر حائزي العملات الأجنبية أو من يريد استثمار أمواله.

وأضاف رئيس بنك مصر، أن الدولار متروك للعرض والطلب وقد يشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة عقب تحسن التدفقات الأجنبية.

وأشار الأتربى، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن الشهادة غير قابلة للكسر قبل 6 شهور، وإنها ستكون لفترة محدودة ولا نية لتمديدها.

وأعلن اليوم بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة جديدة لمدة عام تُصرف بنهاية المدة بعائد 25%، أو عائد 22.5% يصرف شهريا.

وأشار البنكان إلى أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين.

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