شروط ومميزات شهادة الـ 25% من بنك مصر

الأربعاء 04/يناير/2023 - 01:51 م

أعلن بنك مصر اليوم الأربعاء، 4 يناير 2023، طرح شهادة ادخار جديدة لمدة عام، بعائد 25% يصرف بنهاية العام، أو عائد 22.5% يصرف شهريا.

وأضاف بنك مصر أن الشهادة الجديدة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم، في كافة فروع البنك، وجميع قنواته الإلكترونية ( الموقع الإلكترونى والموبيل البنكى).

وتعرض "البوابة نيوز" مزايا وخصائص شهادة الادخار الجديدة من بنك مصر ذات العائد 25%:

العملة: الجنيه المصري.

مدة الشهادة: عام واحد.

دورية صرف العائد: شهريا وسنويا.

سعر العائد على الشهادة:

عائد 22.5% سنوياً، بدورية صرف شهريا.

عائد 25% سنوياً، بدورية صرف سنويا (في نهاية مدة الشهادة).

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم شراء الشهادة.

الشهادات اسمية، ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا للتعليمات السارية.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة على موقع بنك مصر.

تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.