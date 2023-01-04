"أكاديمية الشحاتة الانيقة" .. رواية جديدة بين الواقع والمأمول

الأربعاء 04/يناير/2023 - 12:26 م

يستضيف مبنى قنصلية بوسط القاهرة، حفل إطلاق وتوقيع رواية "أكاديمية الشحاتة الأنيقة" للروائي والقاص مراد ماهر، السبت المقبل في تمام الرابعة والنصف مساءا، عن دار الهالة للنشر والتوزيع وهي العمل التاسع لمراد ماهر والرواية الثانية في مشواره الأدبي..

الرواية عمل أدبي متشابك في تفاصيله يحمل بين طياته مشروع مجتمعي متكامل للقضاء على ظاهرة التسول في المجتمع، يبدأ بفكرة طريفة وهزلية في ظاهرها ثم تتنامى إلى حلم مأمول..

الرواية تطرح في إطارها الدرامي التصاعدي مشروع إنشاء أكاديمية لكل طالب تضامن حقيقي، يتعلم فيها ما يقدمه للناس لقاء تضامنهم معه وفقًا لقدراته ولو بسيطة، ثم يلتحق بنقابة طالبي التضامن التي تعمل على تصنيفه طبقا لحالته ووضعه النفسي والذهني والصحي ومن ثم توزيعه جغرافيًا طبقًا لمعايير محددة فيطمئن الناس الى أن مساعداتهم تذهب للشخص المستحق،طلب التضامن في الرواية يتحول إلى مهنة معتمدة التفاصيل في السياق الدرامي تتكاثر كلما كبر الحلم وتبلور أكثر..

لذا تتحدث ف يتحدث الكاتب في روايته عن واقع مأمول ليس فقط في روايته..

والجدير بالذكر أن مراد ماهر قد صدر له مجموعة قصصية بعنوان "سلك شائك" عن دار اكتب للنشر، "حواديت عيل عيل موكوس" عبارة عن حواديت قصصية شعرية بالعامية المصرية، وكتاب "ثورة الغضب.. صنع في مصر" عن دار اكتب، و"أولياء كاذبون" متتالية قصصية عن دار تويا، ورواية "حق اللاعودة" عن دار النيل العربية، وأخيرًا رواية "أكاديمية الشحاتة الانيقة عن دار الهالة.