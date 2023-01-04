كيف تشتري شهادة الـ 25% من بنكي الأهلي ومصر "أونلاين"؟

الأربعاء 04/يناير/2023 - 11:36 ص

تتيح بنوك الأهلي ومصر، التي تنفرد ببيع الشهادة مرتفعة العائد 25 % سنويا، شراء الشهادة من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي أيام الإجازات في البنوك وذلك على مدار 24 ساعة دون الحاجة للذهاب لفروع البنوك لتوفير وقت وجهد العملاء.

وأعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأشار البنكان إلى أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك الأهلي المصري، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وتعرض "البوابة نيوز" في السطور التالية كيفية شراء العملاء شهادة الـ 25% سنويا ذات الفائدة المرتفعة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي في بنكى (الأهلي ومصر):

1- إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، أو من التطبيق على الهاتف المحمول.

2- اختيار المنتج (شهادة الـ 25%) من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات.

3- اختيار طريقة صرف العائد 25% سنويا أو 22.5% شهريا.

4- تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.

5- تحديد قيمة الشراء.

6- تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.

7- اختيار نوع الحساب لتحويل العائد عليه.

8- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.

9- ستظهر شاشة بكل بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

10- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه، ويتم إرسال تأكيد على البريد الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.