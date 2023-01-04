بالفيديو.. وكيل شباب الشرقية: "نتوحد من أجلهم" هدفها تأهيل ذوي الهمم

الأربعاء 04/يناير/2023 - 11:08 ص

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن مبادرة "نتوحد من أجلهم" يعتبر مشروع يستمد من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في وجود مركزين تدريبيين على مستوى المحافظة بعدما كان هناك مركز واحد فقط، أحدهما في مدينة الزقازيق بمركز شباب ناصر والآخر في مركز شباب ديرب نجم.

وأضاف "عبدالعظيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن الغرض من مبادرة "نتوحد من أجلهم" لتأهيل الأشخاص قادرون باختلاف أو ذوي الهمم للتعامل مع الأخرين وكيفية ممارسة النشاط الرياضي وأن يكونوا عضو فعال فى المجتمع ويستطيع التعامل مع المجتمع المحيط به.

وأضاف، أنه يتم الاهتمام بذوي الهمم من جميع النواحي سواء الرياضية أو الاجتماعية أو الفنية، موضحًا أنه يتم العمل على رفع الحالة المعنوية للأسر التي يكون من أعضائها الأشخاص من ذوي الهمم.

وأردف، أنه يجب الإشادة بدور محافظة الشرقية التي وفرت الدعم المادي والمعنوي للتعامل مع الأشخاص قادرون باختلاف، قائلا: "العام الماضي تم توفير 300 شنطة كهدية بها ملابس للأشخاص ذوي الهمم والقادرون باختلاف، ونهتم بذوي القدرات من خلال الأندية في مراكز الشباب وخطة طموحة تم وضعها لذوي الهمم".