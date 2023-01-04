اليوم.. رئيس الطائفة الإنجيلية يزور قداسة البابا تواضروس الثاني لتهنئته بعيد الميلاد

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:37 ص

يزور وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

يتضمن الوفد رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة وأعضاء المجلس الإنجيلي العام وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة الإنجيلية.

الجدير بالذكر تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، الجمعة المقبلة الموافق ٦ يناير، وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة شارع الشيخ ريحان.

يشارك في الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية.

يتضمن برنامج الحفل ترانيم بقيادة فريق ترنيم الكنيسة، ثم كلمات وصلوات، وخطاب الحفل يقدمه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة.

كما يشارك بحضور الاحتفالية ممثل رئاسة الجمهورية، ومندوب عن وزير الداخلية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

كما يشارك بالحضور أيضا عدد من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة وقيادات الأزهر الشريف وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، كما يشارك بالحضور عدد من الفنانين ورجال الفكر والثقافة.