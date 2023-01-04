اليوم.. عرض فيلم "المحارب" بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 04/يناير/2023 - 07:55 ص

يقيم اليوم الأربعاء مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "المحارب.. أحمد بدوي" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة الجمهور مع صناع العمل، تديره الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

الفيلم ينتمي إلى أفلام السيرة الذاتية، ويتناول الفيلم قصة بطولة الفريق أحمد بدوي أحد رموز حرب أكتوبر المجيدة، ويأتي هذا ضمن احتفالات أكتوبر المقامة على مدار العام بمركز الثقافة السينمائية، وذلك بمناسبة مرور ٥٠ عاما على ذكرى الانتصار.