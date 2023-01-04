رئيس صندوق التنمية الثقافية يضع روشتة مواجهة أغاني المهرجانات

الأربعاء 04/يناير/2023 - 07:15 ص

وضع الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذى صدر في نوفمبر الماضي قرار بتوليه رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، روشتة لمواجهة ثقافة أغانى المهرجانات.

وتساءل أبو الحسن في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " كيف خُلق هذا النوع من الغناء؟ وهل يتطلب مواجهته والتصدى له؟ حقيقة كل إنسان له الحق فى الانتقاء، ودورنا أن نضع منتجا يؤدى إلى تعديل المسار، فلا نمنع أو نُغلق، ولكن نُقدم منتجا موازيا، فأساس العمل هو التنوع وعليك استثارة ذائقة معينة عند الشباب، وتحريك كيمياء معينة لاتجاه معين، ويحدث هذا بطريقة واحدة فقط، وهى أن يسمع الأغانى كخلفية".