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الأربعاء 04 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الخياري بأبو قرقاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الخياري، بمركز أبو قرقاص، وذلك اليوم وعلى مدار يومي 4 و5 من يناير الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.