اليوم.. افتتاح معرض محمد المسلماني بمتحف أحمد شوقي

الأربعاء 04/يناير/2023 - 07:22 ص

في رحاب مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان محمد المسلماني اليوم الأربعاء في السادسة مساءً، ومن المقرر أن يستمر حتى 14 يناير.

ويشتهر الفنان محمد المسلماني بعشقه للبورتريه ولكن وجوه المسلماني ألفها جميعا في هذا الريف المصري البسيط بساطة أسلوبه السلس الجانح نحو الزخرفية المستوحاه من تلك البيئة العاشقة للألوان الزاهية الجميلة، ويحرص المسلماني على استخدام خطوط في رسم الوجوه بمعايير غير كلاسيكية قاصدا شعور المتلقي بحالة التلقائية النابعة من روح الريف وبساطة أهله ليكون المشهد بتفاصيله متسقاً بصرياً وجمالياً، وقادراً على التعبير عن ما تحمله هذه الوجوه من مشاعر وأحاسيس.

يذكر أن الفنان محمد المسلماني أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تخصص (التصميمات الزخرفية)، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، له نحو عشرة معارض فردية قبل ذلك والعديد من المشاركات بمعارض جماعية محلية ودولية نال خلالها تكريمات وشهادات تقدير لمشاركته المتميزة، كما للفنان مقتنيات فنية رسمية وخاصة.