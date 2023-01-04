اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار على أغلب الأنحاء

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:23 ص

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء، شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد22 للعظمى والصغرى 10 درجات.