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الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية: نُقدّم مشروعات تحقق أهدافًا تعود بالنفع على مستهلك الثقافة

الدكتور هاني أبو
الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية
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قال الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذى صدر في نوفمبر الماضي قرار بتوليه رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنه من الواجب علينا أن نُقدّم المشروعات التي تحقق أهدافًا تعود بالنفع على مستهلك الثقافة.

وأضاف أبو الحسن في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "نُقدّم المشروعات التى تحقق أهدافًا تعود بالنفع على مستهلك الثقافة يكون لها تأثير إيجابى كبير على المجتمع، وسنقيس هذا التأثير بوسائل متعددة، فالآن فهناك منصات كثيرة قادرة على قياس التأثير، وهناك مشروعات جديدة تطرح يوميًا، ويوجد ١٠ مشروعات تدرس حاليًا".

 

رئيس صندوق التنمية الثقافية كلية الآداب جامعة الإسكندرية