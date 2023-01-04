رئيس صندوق التنمية الثقافية: نُقدّم مشروعات تحقق أهدافًا تعود بالنفع على مستهلك الثقافة

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:30 ص

قال الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذى صدر في نوفمبر الماضي قرار بتوليه رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، إنه من الواجب علينا أن نُقدّم المشروعات التي تحقق أهدافًا تعود بالنفع على مستهلك الثقافة.

وأضاف أبو الحسن في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "نُقدّم المشروعات التى تحقق أهدافًا تعود بالنفع على مستهلك الثقافة يكون لها تأثير إيجابى كبير على المجتمع، وسنقيس هذا التأثير بوسائل متعددة، فالآن فهناك منصات كثيرة قادرة على قياس التأثير، وهناك مشروعات جديدة تطرح يوميًا، ويوجد ١٠ مشروعات تدرس حاليًا".