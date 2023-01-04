رئيس صندوق التنمية الثقافية: أسعار تذاكر الطيران أثرت على استقدام الفنانين الأجانب لملتقى التصوير

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:00 ص

قال الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذى صدر في نوفمبر الماضي قرار بتوليه رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن أسعار تذاكر الطيران تأثرت بما يحدث فى السوق العالمية، فأصبحت لا تستطيع أن تستقدم الفنان على حساب الدولة من الخارج، لأن الأمر مرتبط بالعملة الصعبة المتغيرة طوال الوقت.

وأضاف أبو الحسن في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " أولويات العمل لاستعادة مكانة صندوق التنمية الثقافية، والذى أنشئ لتحقيق أهداف لا تستطيع جهات أخرى مقيدة بأنظمة عمل تحققه، وأهم الأهداف هو تسويق العمل الثقافي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وإتاحة الخدمة الثقافية والمعرفة والتنوير لكل أبناء الشعب دون تمييز، والتسويق للعمل الثقافى لتحقيق نسبة عائدات، والدعاية السياحية".