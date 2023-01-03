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الأربعاء 04 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العدل يجدد ندب جمال ياقوت رئيسا لقطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 أشهر

الدكتور جمال ياقوت
الدكتور جمال ياقوت
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قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، تجديد ندب الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف للقيام بأعمال رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  اعتبارًا من 2022/12/25، ولمدة ستة أشهر.

ويأتي القرار نظرا لما  يتمتع به رئيس القطاع من كفاءة كبيرة بالإضافة إلى قدرته على تنفيذ سياسة الوزارة فيما يخص إدارة منظومة تسجيل العقارات في مصر وجميع خطط التحول الرقمى بالشهر العقاري.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1964 المنظم لعمل الشهر العقاري والتوثيق ولائحته التنفيذية.

ويذكر أن الدكتور جمال ياقوت معروف عنه حسن معاملة العاملين والجمهور فى مكتب الشهر العقارى، وتمكن خلال فترة وجيزة من تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تنفيذا لخطة وزارة العدل سواء من الناحية الإنشائية أو الفنية.

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