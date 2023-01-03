المركزى : ارتفاع أرصدة الذهب لــ 7.326 مليار دولار بنهاية 2022

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 09:57 م

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 248 مليون دولار ليرتفع إلى 7.326 مليار دولار مقابل 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022.

وقال البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.669 مليار دولار مقابل 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وبلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 13 مليون جنيه مقابل 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022 بزيادة 468 مليون دولار .