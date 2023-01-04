أكبرها الأزرق.. رؤية 4 أقمار عملاقة في عام 2023

الأربعاء 04/يناير/2023 - 06:15 ص

فى عام ٢٠٢٣ العالم على موعد مع ٤ أقمار عملاقة، أحدها "القمر الأزرق" (Blue Moon) ، الذي لا يتكرر كل عام.

والقمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة، وعندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.

وهو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.

يجب أن يقترب القمر من ٩٠ بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق، وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة ٢٢٤,٨٦٥ ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، سنرى ٤ أقمار في ٢٠٢٣ فى التواريخ التالية:

٣ يوليو: باك مون

١ أغسطس: ستورجيون مون

٣٠ أغسطس: بلو مون

٢٩ سبتمبر: هارفست مون.