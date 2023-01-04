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الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

العالم يودع ملك كرة القدم

نقل نعش الأسطورة بيليه عبر نادى سانتوس فوق شاحنة إطفاء.. والرئيس البرازيلى يواسى أرملته

وداع بيليه
وداع بيليه
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اصطف آلاف البرازيليين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على موكب بيليه فى رحلته إلى مثواه الأخير فى الوقت الذى قام فيه الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا بمواساة أرملته التى انهارت فى البكاء.

وتم تشييع جثمان بيليه فى شوارع سانتوس بعد أن نُقل من ملعبه المحبوب حيث حضر الآلاف من المعزيين لرؤية رمز كرة القدم البرازيلى.

وأطلق حشود من المشجعين وسائقي الدراجات النارية والسائقين أبواقهم وحاولوا لمس سيارة الإطفاء التي تحمل التابوت أثناء الموكب من ملعب فيلا بيلميرو إلى موقع الدفن، مروراً بالشاطئ ومنزل والدة بيليه البالغة من العمر ١٠٠ عام.

قبل الجنازة، انتظر ما يقرب من ٢٣٠ ألف شخص في طوابير لمدة ساعات لزيارة التابوت المفتوح بعد وفاة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم عن عمر ٨٢ عامًا في ٢٩ ديسمبر بعد معركة طويلة مع مرض السرطان.

ولف نعش بيليه بعلم البرازيل تحت حراسة جنود الجيش البرازيلي، صباح اليوم، وطاف في المدينة مارًا بمنزل والدته البالغة من العمر ١٠٠ عام، ليدفن بعدها في أطول مقبرة في العالم.

وأعلنت البرازيل الحداد لمدة ٣ أيام على بيليه.

بيليه الوداع الأخير البرازيل