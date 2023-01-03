جهاز مدينة الشروق يخصص قطعة أرض لتوسعات المستشفى العام

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 11:48 ص

قال المهندس علي سعد، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة توسعات لمستشفى الشروق العام، لافتاً إلى أنه فى ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقد قام جهاز المدينة بإنهاء إجراءات تسليم الأرض.

حيث أوضح المهندس على سعد، أن قطعة الأرض تم تخصيصها بجوار المستشفى القائمة بمساحة (6907م2) بغرض إقامة توسعات تستوعب الزيادات السكنية، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الصحة، ويأتى دعماً للمنظومة الطبية بالمدينة، مضيفاً أنه يعمل بالمدينه 5 مراكز طبية حكومية.

وفى نفس السياق أكد المهندس على سعد، أنه تم تيسير إجراءات التسليم وإنهاء كافة الإجراءات بكل يسر وسهولة نظراً لأهمية النشاط كونه خدمى ولما له من مردود إيجابى يساهم فى النهوض بالمنظومة الطبيه بمدينة الشروق.

حضر إجراءات التسليم م. طارق يوسف نائب رئيس الجهاز للمشروعات، م. محمد العزازى نائب رئيس الجهاز للتنميه، م. أحمد مكى معاون رئيس الجهاز، م. نجيب الوزير مدير عام المشروعات ، محمد عبدالرازق مدير العقارية.