اليوم.. منتخب «يد» مصر يطير إلى فرنسا استعدادًا لـ كأس العالم

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 06:00 ص

أعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، قائمة منتخب مصر لكرة اليد المقرر أن تغادر إلى معسكر فرنسا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لبطولة العالم فى بولندا والسويد فى ينايرالجارى.

وجاءت القائمة على النحو التالى:



حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).



الجدير بالذكر أنه سيتم استبعاد لاعبين قبل انطلاق بطولة العالم، ويغيب عن صفوف المنتخب لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد لإصابته بقطع فى الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة فى برشلونة.