قيد الصحفيين تعقد جلستين للمتقدمين للعضوية بجدول تحت التمرين اليوم وغدًا

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 06:21 ص

تعقد لجنة القيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين جلستها الأولى اليوم الثلاثاء برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل النقابة، وعضوية كل من حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، للصحفيين الذين تقدموا للقيد بجدول تحت التمرين.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الواردة أسماؤهم بكشف المتقدمين من رقم 1 إلى 183 سوف تعقد لهم اللجنة غدًا الثلاثاء، كما تعقد جلسة ثانية بعد غد الأربعاء للواردة أسماؤهم بكشف المتقدمين للجنة القيد من رقم 184 إلى رقم 366، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

وكانت لجنة القيد، أعلنت النقابة فتح باب التقديم لانضمام الصحفيين المعينين بالصحف المصرية للقيد بجدول تحت التمرين في أكتوبر الماضي، وقدمت لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة حماد الرمحي دورة تدريبية للمتقدمين بمركز التدريب بالنقابة؛ شملت مهارات الكتابة الرقمية صناعة المحتوى الرقمي، وتحسين محركات البحث SEO، وكشف الأخبار المزيفة والأمان الرقمي، ومهارات الحاسب الآلي واللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية، واللغة الإنجليزية للأغراض الصحفية، والتشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.