اليوم.. اتصالات النواب تستعرض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 06:40 ص

تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، بحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استعراض ومناقشة استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال المرحلة القادمة لدراستها وإبداء الرأي فيها.

الجدير بالذكر، أن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد أكد مسبقًا، أن مستشفى طوخ المركزي تخدم كل من يمر على طريق مصر إسكندرية الزراعي، لافتًا أنه على مدار 4 سنوات لم يتم تنفيذ سوى 30% من الأعمال الإنشائية بالمستشفى.

وتابع:" مستشفى قها لا تؤدي أي خدمات للمواطنين، لافتا أنه يوجد أزمة في العنايات المركزة والحضانات في المستشفيات".