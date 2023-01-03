اليوم.. رياضة النواب تناقش طلب النائب رياض عبدالستار لدعم وتطوير نادي ملوي الرياضي بالمنيا

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:00 ص

تناقش لجنة الشباب بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دعم وتطوير نادي ملوي الرياضي وكذلك بعض مراكز الشباب بملوي - محافظة المنيا.

كما تناقش اللجنة، طلب النائب أحمد حتة، بشأن توسيع ملاعب مركز شباب قرية كفر عبدالخالق التابعة لمركز مغاغة - محافظة المنيا.

وكذلك مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة، بشأن الموافقة على دعم مراكز الشباب (بلهاسة - أولاد الشيخ - دهمور- شلقام - طمبو - ساقولا- صفانية- بني عامر) بمحافظة المنيا.

وآخر بشأن إعداد أماكن لياقة بدنية ودعم مالي بمراكز الشباب (مغاغة – العدوة - بني مزار) بمحافظة المنيا.