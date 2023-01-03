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الثلاثاء 03 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. نقل النواب تستعرض خطة عمل الهيئة العامة للطرق والكباري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستمع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء عقب الجلسة العامة، لعرض رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، عن خطة عمل الهيئة، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًا على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

نقل النواب أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومشروعات توسعة وتطوير الطرق والكباري والانفاق