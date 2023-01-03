اليوم.. نقل النواب تستعرض خطة عمل الهيئة العامة للطرق والكباري

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:40 ص

تستمع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء عقب الجلسة العامة، لعرض رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، عن خطة عمل الهيئة، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًا على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.