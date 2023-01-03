اليوم.. بدء تشغيل أوتوبيسات مشروع النقل الجماعي على خطوط مراكز بني سويف

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:50 ص

أعلنت محافظة بني سويف،عن بدء تشغيل أوتوبيسات مشروع النقل الجماعي على خطوط مراكز، بداية من اليوم الثلاثاء.

وشهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع برتوكول التعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدول، التابع لوزارة النقل، بمنظومة النقل الجماعي داخل المحافظة، بهدف تدعيم وسائل نقل المواطنين بمراكز المحافظة السبعة لاستيعاب زيادة الركاب في أوقات الذروة، وتخفيفًا للزحام بمواقف سيارات الأجرة.

حيث وقع على البرتوكول من المحافظة: اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي: المهندس السيد محمد متولي الرئيس التنفيذي للجهاز، والذي يشمل قيام الجهاز بالتعاون مع المحافظة برقابة الجودة لكافة خدمات النقل المؤداة من الناقلين وتقديم الدعم الفني للإدارات المختصة بالمحافظة.