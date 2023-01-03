اليوم.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة هيئة الدواء المصرية

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:20 ص

تشهد لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية للسنة المالية 2021/2022.

كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من: النائبة شيرين رضا طايل، بشأن توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمركزي ومدينتي قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، والنائب عمرو رشدي، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.