اليوم.. محافظة بورسعيد تُجري القرعة العلنية لمستحقي الوحدات السكنية لمشروعي النورس والأمل

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:30 ص

حددت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من يناير الجاري موعدًا لإجراء القرعة العلنية لمستحقي الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الأمل ويبلغ عدد وحدتها 256 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا مربعا - تشطيب سوبر لوكس، بالإضافة إلى إجراء القرعة العلنية أيضًا على 349 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا - تشطيب سوبر لوكس - بمشروع النورس جنوب بورسعيد.

ومن جانبه، طالب محمد مسعد عامر مدير العلاقات العامة مسئول المركز الإعلامي جميع المتقدمين لمشروعي النورس والأمل بالحضور إلى ديوان عام المحافظة في التاسعة صباحا بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا لتسليم وفحص المستندات التالية، صورة بطاقة الرقم القومي زوج /زوجة مع قسيمة الزواج، وفي حالة الأرامل والمطلقات (شهادة ميلاد الأولاد) وسيتم سداد المقدم من خلال بنك مصر فرع السلطان حسين.

وأشار مدير العلاقات العامة إلى أن إجراءات القرعة العلنية ستبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا علمًا بأنه لن يتم دخول القرعة إلا لمن تنطبق عليه الشروط وسدد مقدم الوحدة، مؤكدًا بأن من قام بسداد قيمة الوحدة كاملا نقديا لن يتم دخول القرعة وسيتم اختياره للوحدة الخاصة به.