اليوم.. قافلة طبية بمستشفى سيوة المركزي لمدة 3 أيام

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:59 ص

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن قوافل الدعم الطبي والعلاجي المجانية مستمرة في أعمالها بمستشفى سيوة المركزي صباح اليوم الثلاثاء طبقا والخطة والتي وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح وتشرف على تنفيذها لتقديم الخدمات الطبية لأهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة، وفق توجيهات.د خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي بمديرية صحة مطروح، في بيان، الإثنين، أن قوافل الدعم الطبي والعلاجي شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة لها خلال الفترة السابقة، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة.