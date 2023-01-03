البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على كافة حسابات التوفير

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 12:09 ص

قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر العائد على كافة حسابات التوفير، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 3% خلال آخر اجتماعاتها في عام 2022.

وفي التقرير التالي تعرض "البوابة نيوز" أسعار العائد على حسابات التوفير بعد رفعها من البنك الأهلي المصري:

1- حساب التوفير العادي

سعر العائد الشهري يصل إلى 8.80% والربع سنوي يصل إلى 8.85% والنصف سنوي يصل إلى 8.90% والسنوي يصل إلى 9%.

العائد يحتسب وفقا والشرائح التالية:

من 3001 إلى 5000 جنيه سعر العائد يصل إلى 5.20%.

من 5001 إلى 100.000 جنيه سعر العائد يصل إلى 6.20%.

من 100.001 إلى 500.000 جنيه سعر العائد يصل إلى 6.50%.

أكثر من 1500,001 الى 5,000,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 7.50%.

أكثر من 5,000,001 الى 10,000,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 8%.

أكثر من 10,000,001 الى 20,000,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 8.50%.

أكثر من 20 مليون جنيه سعر العائد يصل إلى 9%.

2- حساب توفير المستقبل

سعر العائد الشهري يصل إلى 6% والربع سنوي يصل إلى 6.10% والنصف سنوي يصل إلى 6.15% والسنوي يصل إلى 6.25%.

العائد يحتسب وفقا والشرائح التالية:

أكثر من 3001: 100,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 5.95%

أكثر من 100,001: 500,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 6.25%

3- حساب توفير المدخر الصغير

سعر العائد: يصل إلى 7.25% سنويًا.

العائد يحتسب وفقا للشرائح التالية:

من 3001 إلى 30.000 جنيه: 7.25%.

من 30.001 إلى 50.000 جنيه: 6.25%.

من 50.001 إلى 100.000 جنيه: 5.50%

اكثر من 100.000 جنيه: 5%.

4 - حساب توفير المعاش:

سعر العائد: 9%.