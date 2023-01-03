ads
الثلاثاء 03 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على كافة حسابات التوفير

البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر العائد على كافة حسابات التوفير، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 3% خلال آخر اجتماعاتها في عام 2022.

وفي التقرير التالي تعرض "البوابة نيوز" أسعار العائد على حسابات التوفير بعد رفعها من البنك الأهلي المصري:

1- حساب التوفير العادي

سعر العائد الشهري يصل إلى 8.80% والربع سنوي يصل إلى 8.85% والنصف سنوي يصل إلى 8.90% والسنوي يصل إلى 9%.
العائد يحتسب وفقا والشرائح التالية:
من 3001 إلى 5000 جنيه سعر العائد يصل إلى 5.20%.
من 5001 إلى 100.000 جنيه سعر العائد يصل إلى 6.20%.
من 100.001 إلى 500.000 جنيه سعر العائد يصل إلى 6.50%.
أكثر من 1500,001 الى 5,000,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 7.50%.

أكثر من 5,000,001 الى 10,000,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 8%.

أكثر من 10,000,001 الى 20,000,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 8.50%.

أكثر من 20 مليون جنيه سعر العائد يصل إلى 9%.

2-  حساب توفير المستقبل

سعر العائد الشهري يصل إلى 6% والربع سنوي يصل إلى 6.10% والنصف سنوي يصل إلى 6.15% والسنوي يصل إلى 6.25%.

العائد يحتسب وفقا والشرائح التالية:

أكثر من 3001: 100,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 5.95%

أكثر من 100,001: 500,000 جنيه سعر العائد يصل إلى 6.25%

3- حساب توفير المدخر الصغير
سعر العائد: يصل إلى 7.25% سنويًا.
العائد يحتسب وفقا للشرائح التالية:
من 3001 إلى 30.000 جنيه: 7.25%.
من 30.001 إلى 50.000 جنيه: 6.25%.
من 50.001 إلى 100.000 جنيه: 5.50%
اكثر من 100.000 جنيه: 5%.

4 - حساب توفير المعاش:
سعر العائد: 9%.

البنك الاهلى المصرى حسابات التوفير رفع أسعار الفائدة العائد على حسابات التوفير فائدة حسابات التوفير