أمطار وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 12:02 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم "الثلاثاء"، طقس، بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدن القناة، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.