كريستيانو رونالدو يصل السعودية استعدادا لبدء مشواره مع النصر

الإثنين 02/يناير/2023 - 10:31 م

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ قليل، على متن طائرة من أقلته من إسبانيا إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا للانتقال إلى نادي النصر.

ووقع النجم البرتغالي عقدًا يمتد لموسمين ونصف مع النصر السعودي، حيث ينتهي في صيف 2025، وسيتقاضى أكبر راتب للاعب كرة قدم في التاريخ، حيث كشفت تقارير صحفية، أن رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم مع العالمي.

ومن المقرر أن يشارك رونالدو في حفل تقديمه لمدة ساعتين بملعب "مرسول بارك"، وسيلقي خلاله كلمة قصيرة، وسيحضر الحفل 30 ألف شخص بعدما تم طبع هذا العدد من التذاكر لهذه الاحتفالية.