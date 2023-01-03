الأرصاد تكشف عن توقعاتها لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 12:16 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الإسكندرية 19 14

العلمين الجديدة 19 12

وادي النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 17 09

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 10

أسيوط 21 09

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادي الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبورماد 23 14

رأس حدربة 22 15.