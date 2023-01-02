سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الاثنين 2-1-2023

أعلن البنك المركزي متوسط أسعار العملات الأجنبية فى السوق بالجنيه المصري، التى تمثل متوسط أسعار العملات خلال تعاملات البنوك اليوم الإثنين، بما فيها سعر الدولار.
واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنوك، كما استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وجاءت نشرة أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري اليوم كما يلي:
سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للشراء 24.6889
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للبيع 24.7656
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه للشراء 6.5653
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه للبيع 6.5875
سعر اليورو
سعر شراء اليورو 26.3653
سعر بيع اليورو 26.457
سعر الجنيه الاسترليني
سعر شراء الجنيه الاسترليني 29.7501
سعر بيع الجنيه الاسترليني 29.8499
سعر الفرنك السويسري
سعر شراء الفرنك السويسري 26.6993
سعر بيع الفرنك السويسري 26.8055
سعر الين الياباني
سعر شراء الين الياباني 18.8825
سعر بيع الين الياباني 18.9426
سعر الدينار الكويتي
سعر شراء الدينار الكويتي 80.6932
سعر بيع الدينار الكويتي 80.9702
سعر الدرهم الإماراتي
سعر شراء الدرهم الإماراتي 6.7212
سعر بيع الدرهم الإماراتي 6.7439
سعر اليوان الصيني
سعر شراء اليوان الصيني 3.5781
سعر بيع اليوان الصيني 3.5907