سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الاثنين 2-1-2023

الإثنين 02/يناير/2023 - 09:57 م

أعلن البنك المركزي متوسط أسعار العملات الأجنبية فى السوق بالجنيه المصري، التى تمثل متوسط أسعار العملات خلال تعاملات البنوك اليوم الإثنين، بما فيها سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنوك، كما استقر الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وجاءت نشرة أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري اليوم كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم للشراء 24.6889

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للبيع 24.7656

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه للشراء 6.5653

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه للبيع 6.5875

سعر اليورو

سعر شراء اليورو 26.3653

سعر بيع اليورو 26.457

سعر الجنيه الاسترليني

سعر شراء الجنيه الاسترليني 29.7501

سعر بيع الجنيه الاسترليني 29.8499

سعر الفرنك السويسري

سعر شراء الفرنك السويسري 26.6993

سعر بيع الفرنك السويسري 26.8055

سعر الين الياباني

سعر شراء الين الياباني 18.8825

سعر بيع الين الياباني 18.9426

سعر الدينار الكويتي

سعر شراء الدينار الكويتي 80.6932

سعر بيع الدينار الكويتي 80.9702

سعر الدرهم الإماراتي

سعر شراء الدرهم الإماراتي 6.7212

سعر بيع الدرهم الإماراتي 6.7439

سعر اليوان الصيني

سعر شراء اليوان الصيني 3.5781

سعر بيع اليوان الصيني 3.5907